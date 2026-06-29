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Giriş Tarihi: 29.06.2026

'Rahimcan oynamıyor, rolü adeta yaşıyor'

’Rahimcan oynamıyor, rolü adeta yaşıyor’
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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da 'Emir' karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, ilk bölümlerden itibaren sergilediği doğal oyunculuğuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Hayalleri, ailesi ve mahallesi arasında zorlu bir mücadele veren Emir karakterini başarılı bir şekilde ekrana taşıyan Kapkap, özellikle duygusal sahnelerdeki performansıyla sosyal medyada övgü topluyor. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle: "Rahimcan Kapkap rolü adeta yaşıyor. Emir karakterine çok yakışmış", "Son yıllarda izlediğim en doğal genç oyunculuk performanslarından biri", "Her bölümde biraz daha etkiliyor, geleceği çok parlak." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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'Rahimcan oynamıyor, rolü adeta yaşıyor'
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