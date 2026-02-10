Ramazan sonrası yeni şarkı geliyor

Arabesk müziğin sevilen ismi Derya Bedavacı, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden sanatçı, fit haliyle dikkat çekti. Konser öncesi gazetecilerle konuşan sanatçı, "Vücudum artık alıştı. Yaptığım diyet sonrası çok yemek yiyemiyorum" dedi. Bedavacı, "Yeni yıl sizin için nasıl geçiyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yıl çok güzel başladı. Biraz dinlenmek için Ramazan ayını bekliyoruz. Aynı zamanda bir süredir bekleyen şarkılarımız var. Ramazan'da onları hazırlayıp sonrasında çıkarmayı düşünüyorum."