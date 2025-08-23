Rap starlar moda dünyasını yönetiyor

Şubat ayında Ray- Ban, 88 yıllık tarihinde ilk kez şirket dışından bir sanatçıya kreatif direktörlük verdi. Ve bu koltuğa ASAP Rocky oturdu. İlk işlerinden biri olan "Blacked Out" kampanyasında Ray- Ban'in klasik koleksiyonunu tamamen siyah camlarla yeniden tasarladı. ASAP Rocky'nin moda sahnesinde estetik sınırları zorlaması, Ray‑Ban gibi köklü bir markanın kimliğini gençliğe ve kültüre açması anlamına geliyor.

Ağustos ayında Vans, tarihinde ilk kez kreatif direktörlük koltuğuna bir sanatçıyı getirdi. SZA, bu önemli pozisyona atandı. SZA, Vans ile çok yıllı bir ortaklık anlaşmasına imza attı. Bu görevde yalnızca kampanyaları yeniden yorumlamakla kalmayacak, aynı zamanda Vans'in özel ürün koleksiyonlarına da liderlik edecek.

Bu yıl Oakley, Travis Scott'u markanın yeni Chief Visionary (Yaratıcı Vizyon Lideri) olarak atadığını duyurdu. Bu, markanın tarihinde daha önce görülmemiş bir adım oldu. Chief Visionary rolü, klasik bir kreatif direktörlükten farklı olarak markanın sanatsal, kültürel ve estetik vizyonunu yönlendirmeyi içeriyor. Bu çok yıllı iş birliği; tasarım, inovasyon ve kültürel etki alanlarında sınırları zorlamayı amaçlıyor.

2025 yılında Chanel, rap'çi Kendrick Lamar'ı resmi olarak marka elçisi ilan etti. Bu iş birliği, Fransız modaevi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Chanel için Kendrick Lamar, yalnızca bir 'yüz' değil; aynı zamanda entelektüel zarafeti, hikaye anlatıcılığı ve dirençli ruhuyla markanın ruhunu yansıtan güçlü bir figür. Bu adım, hem Chanel için hem de hip-hop'un lüks modadaki yükselişi açısından kültürel bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Şubat 2023'te Pharrell Williams, Louis Vuitton'un erkek giyim bölümü için kreatif direktör olarak resmen duyuruldu. Virgil Abloh'un 2021'deki vefatının ardından bu koltuk ilk kez bir sanatçıya emanet edildi. Pharrell'in Karayip kültüründen Batı Amerika kovboy estetiğine kadar geniş bir yelpazeden beslenen vizyonu, markayı tekrar gündemin merkezine taşıdı. 2024'te GQ tarafından "Yılın Tasarımcısı" seçilmesi, müzikal yaratıcılığın haute couture'le nasıl birleşebileceğini gözler önüne serdi. Paris'teki ilk defilesi, sadece bir moda şovu değil, aynı zamanda kültürel bir manifesto olarak yorumlandı.

Her ne kadar resmi bir kreatif direktörlük unvanı taşımasa da Tyler the Creator'ın Lacoste ile yaptığı kapsül koleksiyonlar markayı genç kitlelerle yeniden bir araya getirdi. Bu kapsül koleksiyonlar, hiphop estetiğini klasik Fransız spor giyimiyle buluşturan unutulmaz iş birliklerinden oldu. İlk kez 2019 yazında, Tyler'ın kendi kurduğu moda ve yaşam tarzı markası le Fleur ile Lacoste bir araya gelerek; GOLF le Fleur x Lacoste adıyla tanıtılan bir koleksiyon çıkarttı ve bu, koleksiyonculardan stil ikonlarına uzanan bir etki yarattı. 2023 sonbahar- kış sezonunda, le Fleur ile Lacoste yeniden bir araya geldi. Bu kez retro renklere ve detaylı tasarımlara sahip bir kapsül koleksiyon ortaya çıktı.

Genç rapçi Lil Yachty, 2017 yılında beklenmedik bir adım atarak Nautica markasının kreatif direktörü olarak görevlendirildi. Bu hamle, sadece bir moda iş birliği değil; sokak estetiğini heritage spor giyime taşıyan bir kültürel buluşmaydı. Yachty, Nautica ile yaşadığı kişisel bağı "Nautica benim bir parçam" diyerek özetliyor. Markanın 90'lar dönemi logolu sweatshirt, striped tişört ve nakışlı sweater gibi klasik parçalarını yeniden yorumladığı kapsül koleksiyonu, hem nostalji hem yenilik havası taşıyordu. Nautica için yaptığı kreatif yönlendirmeler, markayı 90'lar nostaljisinden çıkarıp Y kuşağına ve Z kuşağına yeni bir solukla ulaştırdı.



Yeni okul yılının başlangıcı yaklaşırken Baby Dior, bu eşsiz zamanları kutlamak için incelik ve Londra zarafetiyle dolu bir koleksiyon sunuyor. Zamansız bir zarafetin öne çıktığı fotoğraflarda Cordelia de Castellane tarafından tasarlanan koleksiyonu gözler önüne seriliyor. Mevsim geçişine uygun olarak tasarlanan silüetler, konfor ve stili bir araya getiriyor: Rahat trikolar ve grafik etkisi güçlü farklı desenlerle süslenmiş etekler, üzerinde Diorling yazısı bulunan sweatshirt'lerle kombinleniyor. Dior Oblique spor ayakkabılar ve zarif babetler ise her görünümü tamamlıyor. Bordo, gri, fildişi ve pastel mavi gibi büyüleyici tonlarla zenginleştirilmiş rüya gibi bir gardırop, her daim rafine bir görünüm vaat ediyor.



İngiliz lüks parfüm markası Penhaligon's, Paul Guerlain imzası taşıyan yeni kokusu The Cut ile Londra'nın terzilik merkezi Savile Row'dan ilham alıyor. The Cut, lavanta gibi geleneksel notalarını yeniden yorumlarken, nane, selvi ve göknar balsamı gibi modern notaları bir araya getirerek hem taze hem sofistike bir koku profili sunuyor. Açılışta nane ve fesleğenin canlandırıcı etkisi hissedilirken, selvinin topraksı derinliği ve göknar balsamının yumuşak yapısı kokuya dengeli bir karakter kazandırıyor. The Cut, geleneksel terziliğin ustalığını yansıtırken modern moda estetiğiyle birleşiyor.



Dünyaca ünlü moda markası Dsquared2' nin yaratıcı ikizleri Dean ve Dan Caten, paylaştıkları videoda Nusret Gökçe (Saltbae) ile birlikte kamera karşısına geçerek Milano'ya sesleniyor: "Meat man is coming to Milan, get ready!" (Et adam Milano'ya geliyor, hazırlanın!) Nusr-Et, eylül ayında Milano'nun kalbinde, Casa Brera Hotel'in lüks atmosferinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Moda ve gastronominin buluştuğu bu yeni adres, şehrin gündemine şimdiden damga vuruyor.



