‘Rapçilerle düet yapmam çünkü daha unutulmadım’

Ayşegül Aldinç, önceki gün Caddebostan'daki D&R mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. Okurlarıyla sohbet eden Aldinç, eski dönem müziklerinden ve sektöre başlangıcından bahsetti. Sanatçı, "Eurovision anılarım var, ben staj yapıyordum. Küçüklüğümden beri kendimi hep sahnede hayal ediyordum, staj yaparken bir fabrikada manifestledim sahneye çıkacağım diye. Ajda Pekkan'ın bir şarkısını jüriye dinletilmek üzere benim söylemem istendi, orada ben akıllarında kaldım ve Ajda Pekkan'a dinletilmek üzere kaydı aldılar. Nükhet Duru'nun da bir şarkısını jüriye dinletmek için benim söylemem istenmiş. Onu da söyledim. O da çok beğenildi" dedi.

'ŞARKI SÖZÜ YAZMAK ZOR'

Şarkıcılıkta en zor kısmın söz yazmak olduğunu belirten Aldinç, şöyle devam etti: "Aşık olunca ben düzenli olarak söz yazıyormuşum, şarkı sözü yazmak şiir yazmaktan daha zor. Bu işlerin uzmanı Sezen Aksu, birkaç isim daha var. Bu işleri su içer gibi yapıyorlar. Onları pamuklara sarıyoruz zaten. Onno Tunç, o dönemde çalışılması gereken en doğru adam. Ozan Çolakoğlu da öyle. Bu isimler harika da bir yetenek avcısıdır aynı zamanda." Aldinç "Rapçilerle düet yapar mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım. '90'ların sanatçısıyım unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım' demek bu benim için. Benlik bir şey değil yani. Çünkü o durumda değilim şükür!"