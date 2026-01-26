Restoranlara plaket

Restoran derecelendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi'nin 2026 seçkisinde yer alan restoranlar, plaketlerine Metro Türkiye tarafından İstanbul, İzmir ve Muğla'da düzenlenen buluşmalarla kavuştu. Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci olarak, Türk mutfağının korunması misyonuyla çalıştıklarını ifade eden CEO David Antunes, sözlerine şöyle devam etti: "Mutfağın yalnızca tabaktan ibaret olmadığına; arkasındaki ürünle, reçetelerle, emekle, servise yansıyan tutkuyla ortaya çıktığına inanıyoruz. 36 yıldır bizi Türkiye'ye bağlayan da bu inanç. Bu ülke olağanüstü yerel ürünlere, köklü mutfak kültürüne sahip."