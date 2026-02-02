Rezillik diz boyu

Işın Karaca, önceki akşam konser vermek için Mersin'e gitti. Tüm ekibiyle birlikte kalacakları otele varan Karaca, büyük bir şok yaşadı. Konaklama ücretlerinin ödenmediğini öğrenen ve organizatöre ulaşamadıklarını belirten sanatçı, ekibiyle ortada kaldı.

ORTADA KALDIK

Karaca, "30 yıllık sahne hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım. Ne konser salonuna ne otele ne de bize para ödendi. Teknik aksaklık yok, sahne kuruldu. Her şey hazırdı ama konser olmadı. Kim ne derse inanmayın, biz ortada kalakaldık" dedi.