Ricky’nin Türkiye talebi

Latin müziğinin yaşayan efsanelerinden Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dünya çapındaki turnelerine hız kesmeden devam eden yıldız sanatçı, Türkiye ziyareti öncesinde ilettiği özel taleplerle de dikkat çekti.

Konser öncesi hazırlıkları kapsamında özel bir oksijen kapsülü talep eden Martin'in, Anadolu'nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği öğrenildi. Sanatçının, doğal minerallerle gerçekleştirilen bu ritüellerin vücudun yenilenmesine katkı sağladığına inandığı ve daha önce de benzer uygulamalardan faydalandığı belirtiliyor.