‘Risk aldık ve bu filmi sinemamız için yaptık’

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı 'Uykucu' filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Kubilay Tat'a ait olan filmin yapımcısı Polat Yağcı, şunları söyledi: "İlk başlarda dijitale mi sinemayı mı diye düşünürken sinemaya karar verdik. Burada gördüğünüz herkes riski alarak 'Evet' dedi. Sinema zor bir dönem geçiriyor. Sinema perdesinde izlenecek harika bir film yaptık."





'BABAMI ÖRNEK ALIYORUM'

'Uykucu'nun galasına filmin oyuncularından Barış Falay, eşi Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar ile katıldı. Babasını izlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mavi Rüzgar, "Babamı en iyi yaptığı işi bir kere daha zevkle yaparken görmek beni çok mutlu ediyor. Onu örnek alıyorum" dedi. Esra Ronabar ise "Zekâ da anneden alınıyormuş, bilim kanıtladı" sözleriyle güldürdü. Ronabar, 'Kuruluş Orhan' dizisinde de rol alan eşiyle ilgili "Ben başka dizide, Barış başka dizide oynuyoruz ve aynı gün yayınlanacak. Barış'ın özellikle saçları dikkatimi çekiyor, peruk tabii ki. Orada da bambaşka bir karakter çıkardı. Meslektaşı olarak onu izlemek hem öğretici hem de keyifli" dedi.