Riske atmadı bankanın teklifini kabul etti

'VAR Mısın Yok Musun'un 36. bölüm yarışmacısı Siirtli Muhammed Kırboğa oldu. 28 yaşındaki Muhammed, kazanacağı parayla ortağından ayrılarak kendi kuaför salonunu açmayı hedefledi. 20 numaralı kutuyla yarışan Muhammed, daha ilk turda 1 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. İlerleyen turlarda oyununu toparlayan Muhammed, stüdyoda arkadaşlarıyla çektiği halay ve neşeli tavırlarıyla da geceye renk kattı. 6. turda Çağla'nın kutusundan 25 TL'yi bulan Muhammed, ardından Mete'nin kutusundaki 3 milyon TL'yi kaybetti. Buna rağmen bankanın teklifi 1 milyon 480 bin TL'ye yükseldi. Daha fazla risk almayan Muhammed, "Varım" diyerek teklifi kabul etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör