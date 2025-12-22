Robot dansçılar dünyayı salladı

Çin asıllı ABD'li pop yıldızı Wang Leehom'un konserinde insansı robotlar dansçı olarak sahneye çıktı. Gümüş rengi pullu payetli ceketler giyen insansı robotların senkronize dans figürlerini gerçek dansçıları aratmayan beceri ve uyumla sergilemeleri, izleyicilerden büyük beğeni gördü. Robotların videoları Çin'de ve dünya genelinde sosyal medya platformlarında yayılırken, sosyal medyada robot teknolojisinin hızlı gelişimine dair şaşkınlık ifade eden yorumlar yapıldı.

MUSK DA PAYLAŞIM YAPTI

İnsansı robotlar da geliştiren Elon Musk da konser görüntülerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çin'de robotlar artık her şeyi yapıyor, hatta sahnede profesyoneller gibi dans ediyor. Etkileyici" ifadelerini kullandı. Ulusal basında yer alan haberlerde, dansçı robotların Çinli bir robotik şirket tarafından geliştirilen "G1" model robotlar olduğu bildirildi. Konseri canlı izleyen bir kişi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Canlı performans olağanüstüydü, dans edenlerin robot olduğunu başta anlayamadım" diye yazdı. Bir başka kullanıcı ise "Bu yılın başında insansı robotlar televizyonda halk danslarında mendil sallıyorlardı, ne ara havada takla atar hale geldiler, şaşırtıcı doğrusu" değerlendirmesinde bulundu.