‘Rolüm için değişmeyi seviyorum’

Ünlü atv dizisi 'Kuruluş Orhan'da rol alan Barış Falay, eşi Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar önceki gün bir davette görüntülendi. Prömiyer öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barış Falay, yeni projesi ve aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.Aynı gün farklı dizilerde ekran karşısına çıkan Barış Falay- Esra Ronabar çifti, bu durumun aralarında rekabet yaratmadığını belirtti. Falay, "Yıllardır rekabeti bırakmadık aramızda, evde de oluyor. Ama güzellikler hedef olduğu sürece sıkıntı yaratmaz. Tam tersi, güzelliğe neden olur. Rekabet sanatta güzelliği çoğaltır" dedi. Ronabar, eşi Barış Falay'ın dizideki uzun saçları için "Benim onun kadar saçım yok" diye espri yaptı. Falay ise rolüyle ilgili "Her projede olabildiğince değişmeyi seviyorum. Farklı karakterler canlandırmak oyunculuğun en keyifli yanı. Bu kez bambaşka biri oldum. Kadınları daha iyi anladım; uzun saçlar, uzun etekler..." dedi.