RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den yayıncılara ‘Aile Yılı’ hatırlatması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın dönemi öncesi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda yayıncı kuruluşlara seslendi.

'GÜVEN VE SAMİMİYET'

Bu yılın Aile Yılı olduğuna dikkati çeken Ebubekir Şahin, "Yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir" dedi.

Yayıncı kuruluşların yeni dönemle artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi, milli güvenliği zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmamasının önemini vurgulayan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

'TATLI BİR REKABET'

"Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi hepimizin en önemli temennisidir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyorum."