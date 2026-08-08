Rubato yapay zekaya önlem için patent alıyor

Rubato, Bodrum
'da sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan müzik grubunun solisti Özer Altun, yapay zekayla ilgili şöyle konuştu: "Yapay zeka büyük sorun. Biz de sesimizin, sazımızın ve yüzümüzün patentini almayı düşünüyoruz. Diğer müzisyenlere de örnek olsun. 'Artık müzik ve nota bilmenize gerek yok' diyorlar. Boşuna mı nota yazdık, boşuna mı çaldık? Ne demek gerek yok! Biz doktorluk, kasaplık ya da manavlık yapıyor muyuz? Onları yapabilmek için uğraş gerekiyor. Biz tamamen yapay zekaya karşıyız."