Rusya’da Türk sineması rüzgarı

Avrasya Sinema Sanatları Akademisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Elmas Kelebek (Diamond Butterfly) Ödülleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştiriliyor. Bu uluslararası platformda Türkiye'den Sinehane ve Üs Yapım'ın ortak yapımcıları olduğu 'Akıldan Kalbe' filmi de yer alacak. Sinehane, geçtiğimiz günlerde Selçuk Aydemir'in yönettiği Medeni Hâller filminin çekimlerini tamamladı, şimdi de hız kesmeden yine Selçuk Aydemir'in yönettiği Öp Elimi projesiyle sete çıkmaya hazırlanıyor. Sinehane ve Üs Yapım'ın ortak yapımcısı olduğu, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği 'Akıldan Kalbe'nin yapımcılarından Süreyya Yaşar Önal ve başrol oyuncusu Kerem Alışık programlara katılmak üzere Moskova'da olacak. Türkiye'nin Avrasya Sinema Sanatları Akademisi etkinliğine katılımı; ulusal sinema üretimindeki çeşitliliği açısından büyük önem taşıyor.