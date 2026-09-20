Saat ve golf dünyası buluştu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İŞspor ve cemiyet dünyasından golf tutkunları geçtiğimiz günlerde özel bir etkinlikte bir araya geldi. Universe Constant Golf Cup, rekabetin yanı sıra keyifli bir sosyal deneyim de sundu. Saat&Saat bünyesindeki İsviçre saat markası Universe Constant'ın düzenlediği Universe Constant Golf Cup, 12–13 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club'ta ikinci kez gerçekleştirildi. 157 sporcunun katıldığı iki günlük turnuva, golf müsabakalarının yanı sıra saat sektöründen isimleri ve saat tutkunlarını da bir araya getirdi. İki güne yayılan programda golf karşılaşmalarına, saatçilik odağında gerçekleşen buluşmalar ve katılımcılara yönelik farklı golf deneyimleri eşlik etti.