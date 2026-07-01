Sabah ayrı, akşam ayrı, sonuç hep aynı! atv Haziran ayını birincilikle bitirdi!

32 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

Haziran ayında "2 Kategoride Birinci" Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Haziran ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Nursel ile Mutfak Bahane, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun", samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Aynı şehrin farklı hayatlarını ekranlara getiren yeni dizi Altı Üstü İstanbul, gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmler zirveye taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör