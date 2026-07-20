‘Sağlık açısından direkten döndüm’

Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki gün Arzu ve Dursun Gündoğdu'nun ev sahipliğinde Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldi. Ali Elmacı'nın 'Ölü Ya da Diri' ve Seçkin Cebeci'nin 'Mai' sergilerinin sanatseverlerle buluştuğu etkinliğe katılanlar arasında Murat Cemcir ve Volkan-Zeynep Demirel de vardı.

Cemcir, "Sergi için Cunda'dan geldim. Altı saat yol yaptım. Cunda'ya geri döneceğim. Rahmetli Rasim (Gültekin) Abi'yle güzel anılarımız var" dedi. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgisi ise şunları söyledi: "Sıkıntı süreç atlattım ama şimdi çok iyiyim çok şükür. Ailemle ve arkadaşlarımla atlattım. Direkten döndüm. Dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." Volkan Demirel ise "Hobi olarak resim topluyoruz. Koleksiyon sayılmaz. Kızlarımıza bir şeyler aşılamaya çalışıyoruz. Sanat güzel bir şey" dedi.