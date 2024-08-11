Ziynet Sali geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Gecede kristal taşlarla işlenmiş 5 kiloluk bir elbise giyen sanatçı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Nedenini bilmiyorum ama bu heyecan beni çok besliyor. İşimi daha iyi yapma tutkusu oluşturuyor. Alan tamamen doldu. Bu da beni motive ediyor" dedi. Sahneye verdiği öneme de değinen sanatçı, şunları söyledi: "Benim için önemi büyük çünkü sahne benim bebeğim. Sahnem, şovum, müziğim... Bunların hepsi bir bütün. Dinleyicime en iyisini sunmak istiyorum çünkü onlar buna değer. Hepsi beni izlemek için gelmiş. Bu yüzden işimden kazandığımı yine işime yatırıyorum."