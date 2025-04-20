‘Sahne kostümlerimi arkadaşımla tasarladım’

Popun sevilen ismi Edis, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sevenleri ile buluştu. Sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, "İlk defa Kıbrıs'ta sahne alacağım için çok heyecanlıyım" dedi. Yaza çok güzel şarkılar çıkaracağının müjdesini de veren Edis, "Birkaç tanesinin içinde yaz esintisi var, ama bir şarkı var ki sizi çok mutlu edecek" diye konuştu. Ünlü popçu sahne kostümüyle ilgili de, "Modaya ilgim yeni değil, uzun zamandır iddialı giyinmeyi seviyorum, çok sevdiğim arkadaşım ile beraber güzel bir koleksiyon hazırladık" dedi.