Sahneden inip annesinin elini öptü!

Arabesk müziğin ünlü ismi Emrah, Yalıkavak'ta sahne aldı. 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, müziksevere hem nostaljik hem de duygu dolu anlar yaşattı. Sanatçıyı dinleyenler arasında annesi Ayten Hanım da vardı. Sahnenin en önünde annesini gören Emrah, bir süreliğine konserini durdurdu.

Hemen sahneden inerek annesinin yanına giden sanatçı, eğilerek elini öptü. Bu hareketi büyük alkış alan sanatçı, "Önce annemin hayır duasını almak istedim. Bugün burada ayaktaysam onun emeği ve duası sayesindedir. Duasız olmaz! Seni çok seviyorum anne" dedi.