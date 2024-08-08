‘Sahnedeyken bana yastık attılar’

Aşkın Nur Yengi, Harbiye'de konser verdi. Konser öncesi soruları yanıtlayan Yengi, "Harbiye hayatımda önemli bir yere sahip" diyerek şöyle devam etti: "1990'da ilk çıktığım konser, Harbiye konseriydi. 10 şarkım vardı. Finalde seyirciler memnundu ama sahneye yastık atmaya başladılar, beğenmediklerini düşünüp korktum.Tam tersiymiş. İstek için yastık atmışlar." Sanatçı, kendisini izlemeye gelen Haluk Bilginer ve kızı Nazlı için ise "Burada olmaları benim için ayrı bir heyecan ama beni asıl heyecanlandıran seyircinin kalabalığı" dedi.