Sahnelerde coşkulu kutlama

Melis Fis, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara Keçiören Kent Meydanı'nda gerçekleşen dev organizasyonda binlerce hayranıyla bir araya geldi. Coşkunun bir an olsun düşmediği konsere 10 bin fazla dinleyici katıldı. Kent Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalık, bayramı Melis Fis'in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek kutladı.



LEVENT YÜKSEL'DEN DAVUL ŞOV

LEVENT Yüksel, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sanatçı, hem duygusal hem de hareketli şarkılarını seslendirdi. Yüksel, 'Onu Alma Beni Al' şarkısında ise davul sürprizi yaptı. Sanatçı, şarkıyı vokalleri okurken, kendisi davul çaldı.



BAYRAM RUHUNU YAŞATTI

TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, Zafer Bayramı'nda Urla'da sahne aldı. Duru, Urlalıların ve tatilcilerin mekanı hıncahınç doldurduğu gecede; zengin repertuvarındaki şarkılar ve marşlarla unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.



SONSES'TEN KAMAN'DA MÜZİK ZİYAFETİ

BİLAL Sonses, Kırşehir'in Kaman ilçesinde sahne alarak müzikseverlere coşku dolu anlar yaşattı. Alanı hınca hınç dolduran binlerce dinleyici, bayram heyecanını sanatçının dillerden düşmeyen hit parçalarını hep birlikte söyleyerek paylaştı. Sahnedeki enerjinin bir an bile azalmadığı gecede, Kaman halkı unutulmaz bir müzik ziyafetine tanıklık etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör