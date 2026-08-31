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Giriş Tarihi: 31.08.2026

'Sahneye bir şey atanı fena yaparım'

’Sahneye bir şey atanı fena yaparım’
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LVBEL C5 lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur, önceki akşam Ayvalık'ta konser verdi. Kendisini dinleyenleri coşturan rap sanatçısı, sahneye pet şişe ve yabancı madde atanlara çok sinirlendi. Şarkısını yarıda keserek taşkınlık yapanlara seslenen Bodur, "Arkadaşlar çok ayıp ya, böyle bir şey olamaz. Sabahtan beri bir şeyler atılıyor, güzelce konser izleyenlerin keyfini bozuyorsunuz. Bir daha görürsem çok fena yaparım, kimse başkasının keyfini kaçırmasın" dedi. Sinirli şekilde konserini tamamlayan rapçi, sahnesini bitirir bitirmez hemen alandan ayrıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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'Sahneye bir şey atanı fena yaparım'
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