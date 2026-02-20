Sahur gecesi oruca niyet, zafere yemin

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı. Maneviyat ile savaşın aynı meydanda buluştuğu, Bursa sarayında eğlenceli gölge oyunu içeren sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. 15'inci bölümde; Flavius'un kaleye elçi olarak gelişiyle tansiyon yükselirken Sultan Orhan, söze Allah'a hamd ederek başladı: "Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Yüce Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul etsin." Flavius'un, "Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine Sultan Orhan noktayı koydu. "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız."

