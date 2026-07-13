Sakarya’da geleneksel sanatlar tanıtıldı

SAKARYA Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününü geride bıraktı. Geleneksel sanat atölyelerinden tiyatro gösterilerine uzanan program, her yaştan ziyaretçiyi buluşturdu. Büşra Altmışdört tarafından gerçekleştirilen Ebru Atölyesi'nde katılımcılar, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatının en seçkin örneklerinden biri olan ebru sanatını yakından tanıdı. Nimet Bakır tarafından düzenlenen Katı Atölyesi'nde ise kağıt oyma sanatının geleneksel uygulama teknikleri tanıtıldı. 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyunu da festival kapsamında tiyatroseverlerle buluştu.