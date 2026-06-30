Sakiler’den unutulmaz bir yaz gecesi

Müzik grubu Sakiler, Kıbrıs
'ta konser verdi. Merit Royal Gardens'ta gerçekleşen konser, grubun güçlü performansıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Geceye sevilen parçası 'Aşığın Kaderi' ile görkemli bir başlangıç yapan Sakiler, 'Canıma Minnet', 'Yalanı Bırak' ve 'Ara Beni Lütfen' gibi eserlerini seslendirdi. Konserin en özel anlarından biri ise grubun solisti Hasan Gözetlik'in 'Selamı Var' eserini seslendirmeden önce şarkının söz yazarı, Hakkı Yalçın'ı anarak usta kaleme vefa örneği sergilemesi oldu. Grup, 'Hangimiz Sevmedik'i de seslendirerek ölümsüz sanatçı Müslüm Gürses
'i de saygıyla andı.