Haberler Günaydın Haberleri Sakiler’den unutulmaz bir yaz gecesi
Giriş Tarihi: 30.06.2026

Sakiler’den unutulmaz bir yaz gecesi

Sakiler’den unutulmaz bir yaz gecesi
  • ABONE OL
Müzik grubu Sakiler, Kıbrıs'ta konser verdi. Merit Royal Gardens'ta gerçekleşen konser, grubun güçlü performansıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Geceye sevilen parçası 'Aşığın Kaderi' ile görkemli bir başlangıç yapan Sakiler, 'Canıma Minnet', 'Yalanı Bırak' ve 'Ara Beni Lütfen' gibi eserlerini seslendirdi. Konserin en özel anlarından biri ise grubun solisti Hasan Gözetlik'in 'Selamı Var' eserini seslendirmeden önce şarkının söz yazarı, Hakkı Yalçın'ı anarak usta kaleme vefa örneği sergilemesi oldu. Grup, 'Hangimiz Sevmedik'i de seslendirerek ölümsüz sanatçı Müslüm Gürses'i de saygıyla andı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MÜSLÜM GÜRSES #KIBRIS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakiler’den unutulmaz bir yaz gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA