Sami Yusuf Türkiye’ye geliyor! İstanbul’daki 2 dev konser öncesi 10 Ağustos sürprizi

Dünya genelinde 45 milyondan fazla albüm satan, 1 milyarı aşkın dijital dinlenmeye ulaşan dünyaca ünlü müzisyen ve besteci Sami Yusuf, Türkiye'deki müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Bu dev buluşma kapsamında usta sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da 2 gün üst üste sahne alacak.
İSTANBULLU DİNLEYİCİLERE HEYECANLANDIRAN MESAJ
İstanbul konserleri öncesi sosyal medya hesaplarından hayranlarına seslenen Sami Yusuf, Türk topraklarında yeniden performans sergileyecek olmanın gururunu yaşadığını belirtti. İstanbullu dinleyicilerine "benzersiz bir gece" sözü veren usta müzisyen, duygularını şu cümlelerle dile getirdi:
"Pek çoğunuz uzaklardan seyahat ettiniz, hayatınızı yeniden planladınız ve bize güvendiniz. Bu benim asla hafife aldığım bir şey değil. Bizimle olabilecek kişilere şahsen söz veriyorum; daha önce hiç yaşanmamış, benzersiz geceler sizleri bekliyor. Türk topraklarında İpek Yolu'nun muhteşem kültürlerini kutlayacağımız çok özel ve samimi performanslara imza atacak olmaktan onur duyuyorum."
10 AĞUSTOS'TAKİ BÜYÜK SÜRPRİZ MERAKLA BEKLENİYOR
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 2 günlük dev konser serisi öncesinde en çok merak edilen konu ise sanatçının Türkiye'deki takipçilerine hazırladığı özel çalışma oldu. Uzun süredir sosyal medyada hayranları tarafından dile getirilen taleplerle örtüştüğü belirtilen gizemli projenin tüm detayları 10 Ağustos tarihinde kamuoyuna duyurulacak.
Geçtiğimiz dönemde "İki Deniz Arasında" konseptiyle yüz binlerin gönlünü fetheden Sami Yusuf, bu kez yalnızca Türkiye konserleri için kurgulanan "Kökler" temasıyla sahneye çıkacak. Unutulmaz klasikerinin yanı sıra merakla beklenen yeni albümünden seçkileri de ilk kez etkileyici bir görsel prodüksiyon eşliğinde seslendirecek.
GAZZE İÇİN DAYANIŞMA DURUŞU
BBC tarafından "bir süperstar" olarak tanımlanan ve World Music Traditions alanının en yetkin isimlerinden biri gösterilen Sami Yusuf, insani yardım çalışmaları ve Gazze konusundaki hassasiyetiyle de tanınıyor. "Forever Palestine" ve "Try Not to Cry" gibi eserleriyle Filistin halkının sesi olan sanatçı, geçtiğimiz dönemde gerçekleşen konser gelirlerinin bir bölümünü Gazze'deki insani yardım çalışmalarına bağışlayarak duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştu.
Uluslararası boyutta geniş bir kitleye hitap eden usta sanatçının İstanbul'daki 2 dev konserine, yurt dışından da çok sayıda müzikseverin katılması bekleniyor.