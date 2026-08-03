Sami Yusuf Türkiye’ye geliyor! İstanbul’daki 2 dev konser öncesi 10 Ağustos sürprizi

10 AĞUSTOS'TAKİ BÜYÜK SÜRPRİZ MERAKLA BEKLENİYOR

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 2 günlük dev konser serisi öncesinde en çok merak edilen konu ise sanatçının Türkiye'deki takipçilerine hazırladığı özel çalışma oldu. Uzun süredir sosyal medyada hayranları tarafından dile getirilen taleplerle örtüştüğü belirtilen gizemli projenin tüm detayları 10 Ağustos tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

Geçtiğimiz dönemde "İki Deniz Arasında" konseptiyle yüz binlerin gönlünü fetheden Sami Yusuf, bu kez yalnızca Türkiye konserleri için kurgulanan "Kökler" temasıyla sahneye çıkacak. Unutulmaz klasikerinin yanı sıra merakla beklenen yeni albümünden seçkileri de ilk kez etkileyici bir görsel prodüksiyon eşliğinde seslendirecek.