ATV’nin izlenme rekorları kıran şampiyonları Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor!

KAYIPLAR BULUNUYOR KARANLIK OLAYLAR MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE ÇÖZÜLÜYOR

Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' atv ekranında devam ediyor. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatıyor, kayıpları buluyor, aileleri kavuşturuyor ve milyonları ekran başına topluyor. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da buluyor.

MAĞDURLARIN ÇÖZÜM ADRESİ ESRA EROL'DA

Ekranda başarılarıyla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programında; boşanma süreci ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşında arabulucu olmaya devam ediyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, mağduriyet yaşayanlar; aradıkları çözümleri 'Esra Erol'da' buluyor.