Özcan Deniz'in İstanbul konseri büyük ilgi gördü. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde Deniz, 6 Şubat depreminin 3. yıldönümünü de anmayı ihmal etmedi. Deniz, "Çok canımızı kaybettik, çok canımız yandı. Birebir yaşayan bilir bunu. O yüzden sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Sanat bir tedavi biçimidir" dedi. Konserin büyük bölümünde seyircilerin şarkılara hep bir ağızdan ve ayakta coşkuyla eşlik ettikleri gecenin finalinde Özcan Deniz yoğun istek üzerine tekrar sahneye gelerek 'Kapı Kapı' ile konseri noktaladı.