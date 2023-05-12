Müzisyen Özer Özel: Sanatın yanında olan Erdoğan’ı desteklemeyen sanatçıları kınıyorum

'Kurtlar Vadisi' dizisi için yaptığı müziklerle bilinen sanatçı Özer Özel, 14 Mayıs seçimleri için "Pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destekleyen mesajlar attı.Ancak Özel bu paylaşımları yaptıktan sonra linç edildi. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı ile bir fotoğrafını paylaşan Özel, "Sanatçıya, sanatın her türüne bu kadar imkan sağlamış, birçok sanatçımızı onore etmiş Erdoğan'a destek vermeyen, muhalefetten korkan, sanatçılarımızı kınıyorum" sözlerini kullandı.