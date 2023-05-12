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Giriş Tarihi: 13.5.2023

Müzisyen Özer Özel: Sanatın yanında olan Erdoğan’ı desteklemeyen sanatçıları kınıyorum

Müzisyen Özer Özel, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’a “O tekrar başkan olmalı! Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlar var!” diyerek destek istedi. Sanatçı, kısa sürede linç çetesi tarafından hedefe konulsa da korkmadan yeni paylaşımlar yaptı

Müzisyen Özer Özel: Sanatın yanında olan Erdoğan’ı desteklemeyen sanatçıları kınıyorum
'Kurtlar Vadisi' dizisi için yaptığı müziklerle bilinen sanatçı Özer Özel, 14 Mayıs seçimleri için "Pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destekleyen mesajlar attı.



Ancak Özel bu paylaşımları yaptıktan sonra linç edildi. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı ile bir fotoğrafını paylaşan Özel, "Sanatçıya, sanatın her türüne bu kadar imkan sağlamış, birçok sanatçımızı onore etmiş Erdoğan'a destek vermeyen, muhalefetten korkan, sanatçılarımızı kınıyorum" sözlerini kullandı.

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Müzisyen Özer Özel: Sanatın yanında olan Erdoğan’ı desteklemeyen sanatçıları kınıyorum
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