Nilgün Belgün, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyunculukta hayallerini tırnaklarıyla kazıyarak gerçekleştirdiğini ve sanatta torpilin geçmediğini söyleyen Belgün, "Birilerinin ittirmesiyle gelmektense kazıyarak gelmek daha önemli. Sanatta torpil olmaz olsa da çok kısa süreli olur, uzun süreli torpil olmaz" dedi. Usta oyuncu, yeni sezon yapacağı projesinden detay vermekten kaçınıp "Bir sahne şovumuz var, üç kadın ama isimlerini veremeyeceğim. Sürpriz olsun. Bol gülen, kahkaha atan, işveli cilveli üç kadın" diye konuştu. Belgün, "Bana yakışan bir kadın karakteri severek oynarım. Bu saatten sonra hayal kurmuyorum, gelen teklifleri değerlendiriyorum" dedi.