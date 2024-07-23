Sapığını yakalattı

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe, sosyal medya üzerinden taciz mesajları almaya başladı. Bunun üzerine Tufantepe, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup şikayette bulundu. Genç şarkıcı, cinsel ve ağır hakaret içeren mesajlar için tacizcinin cezalandırılmasını talep etti.Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya kullanıcısının kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan R. Ö., ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak iddia edildiği gibi şarkıcıya mesaj ve fotoğraf göndermediğini söyledi. Şüpheli hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.