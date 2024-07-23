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Giriş Tarihi: 24.7.2024

Sapığını yakalattı

Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tufantepe, sosyal medya üzerinden kendisine taciz mesajları atan kişiyi şikayet etti. Savcılık, şahsın kimliğini tespit edip 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sapığını yakalattı
AĞIR HAKARET ETTİ
Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe, sosyal medya üzerinden taciz mesajları almaya başladı. Bunun üzerine Tufantepe, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup şikayette bulundu. Genç şarkıcı, cinsel ve ağır hakaret içeren mesajlar için tacizcinin cezalandırılmasını talep etti.




4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya kullanıcısının kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan R. Ö., ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak iddia edildiği gibi şarkıcıya mesaj ve fotoğraf göndermediğini söyledi. Şüpheli hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Sapığını yakalattı
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