Sapığını yakalattı

AĞIR HAKARET ETTİ
Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe, sosyal medya üzerinden taciz mesajları almaya başladı. Bunun üzerine Tufantepe, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup şikayette bulundu. Genç şarkıcı, cinsel ve ağır hakaret içeren mesajlar için tacizcinin cezalandırılmasını talep etti.
4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya kullanıcısının kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan R. Ö., ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak iddia edildiği gibi şarkıcıya mesaj ve fotoğraf göndermediğini söyledi. Şüpheli hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.