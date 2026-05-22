Sarayda dengeler sarsıldı!

ATV
'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan
', yayınlanan son bölümüyle sarayda yaşanan büyük yüzleşmeler, aşk ve kıskançlık gerilimi, Evrenos ve Fatma'nın kınasında ortaya çıkan sırlar ve Sultan Orhan'ın müzakere masasındaki sert tavrıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sarayda dengeler değişirken, Bizans cephesinde kurulan yeni ittifak ve Sultan Orhan'ın İznik hamlesi geceye damga vurdu. 24'üncü bölümde; Halime ile Dursun, Demirhan Bey'in alplerinin kurduğu pusuya düştü. Halime ve Dursun tüm güçleriyle mücadele etse de sayıca üstün olan düşman karşısında zor anlar yaşadı. Asporça ve alplarıyla birlikte saraya dönen Sultan Orhan, Asporça'nın saraydan kaçışının hesabını şehzadelerinden sordu. Sultan Asporça'nın saraya dönüşüyle birlikte Nilüfer'in şikâyetleri yeniden gündeme geldi. Nilüfer'in Asporça'dan yana sözleri karşısında Sultan Orhan, onu son kez uyardı. Sultan Orhan'ın daveti üzerine Evrenos, yanına Cerkutay ve Nasuh'u da alarak Fatma'yı istemeye gitti. Zorlu geçen isteme merasiminde heyecan ve gerilim bir arada yaşanırken, Evrenos sonunda muradına erdi. Fatma ve Evrenos'un evlilik yolundaki bu adımı sarayda büyük sevinç oluşturdu. Yeni Bizans İmparatoru'nun Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'le kurduğu ittifakın ardından Sultan Orhan ile müzakere masası kuruldu. İmparatorun tehditlerine kulak asmayan Sultan Orhan, masada geri adım atmadı.