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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Sarayda entrika zamanı

Atv dizisi ‘Aşk ve Taht’ta Sultan Alaeddin Keykubad’ın tahta oturmasından sonra sarayda yaşanan entrikalar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Devletin geleceği sadece vezirlerin ve meliklerin kararlarıyla değil, haremin derinliklerinde kurulan stratejiler, mutfaktan harem dairesine uzanan çekişmeler ve geçmişin bitmeyen hesaplaşmalarıyla şekillenecek

Sarayda entrika zamanı
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Atv'nin Bozdağ Film imzalı, dev prodüksiyonlu yeni dizisi 'Aşk ve Taht', izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında soluksuz yaşanacak aşk ve iktidar mücadelelerine davet ediyor. Sultan Alaeddin Keykubad'ın yıllar süren zindan karanlığından çıkıp tahta oturmasıyla sarsılan dengeler, harem koridorlarında gerginliği artırıyor. Devletin geleceği sadece vezirlerin ve meliklerin kararlarıyla değil, haremin derinliklerinde kurulan stratejiler, mutfaktan harem dairesine uzanan çekişmeler ve geçmişin bitmeyen hesaplaşmalarıyla şekilleniyor. Sarayın sarsılmaz baş hatunu Ümmühan Hatun, hanedanın düzenini her şeyin üstünde tutarak hareme mutlak hakimiyet kurmak istiyor. Düzeni korumak adına öz oğlu Alaeddin'le bile çatışmayı göze alan Ümmühan Hatun, idari işlerden sorumlu Mihrişah Hatun aracılığıyla otoritesini hissettiriyor. Ancak karşısında, öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtmak ve geçmişin hesabını sormak için Konya'ya dönen 'Abla Hatun' Nurcihan'ı buluyor. Aladdin ile Melike Hatun'un evlilik hazırlıkları sürerken, sarayın kadınlar dünyasında da kılıçlar çekiliyor. Alaeddin'in planlarını içeriden öğrenmeyi hedefleyen Destina, haremdeki tüm dengeleri altüst edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ATV #AŞK VE TAHT

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Sarayda entrika zamanı
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