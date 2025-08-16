Sarımsak benim vazgeçilmezim

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, ünlü sanatçı Murat Kurşun'un konseriyle başladı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, "Sarımsak benim en sevdiğim şey. Konser olduğu günler yiyemiyorum maalesef ama tatildeyken ve akşam uyurken mutlaka 1-2 tane yutarım. Doğal antibiyotik sonuçta" diyerek sarımsağın sağlık açısından önemine dikkat çekti. Memleketi Mardin'in de büyük bir turizm ilgisi gördüğünü belirten Kurşun, "Diziler sayesinde memleket büyük bir turizm patlaması yaşadı. Bu büyük bir şans hem şehrimiz hem de esnafımız için. Herkesin mutlaka Mardin'e gitmesini tavsiye ediyorum" dedi.