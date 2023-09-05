Şarkıcı Emrah kızı Eleysa’ya olan sevgisini haykırdı! ‘Baban senin her zaman dağ gibi arkanda’ Takipçilerinden tepki yağdı! Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmemişti…

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Emrah son olarak kızı Eleysa'yı paylaştı. Kızına olan sevgi dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Daha önce oğlunun nikahına katılmayan şarkıcı Emrah, eleştiri yağmuruna tutuldu.
Şarkıcı Emrah, kızına sevgi dolu sözlerle seslendi. Paylaşımı sosyal medyada biran da gündem oldu...
Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlendi. Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Şarkıcı Emrah'ın bir süre sonra yaptığı paylaşımda çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinema keyfi yapması ise tepki toplamıştı.
Nuri Alço, Tayfun Erdoğan'ın nikâh şahitliğini üstlendi. Duygusal bir konuşma yapan Nuri Alço, törende "Tafun'un her zaman yanında olmaya söz veriyorum. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"AMCA DEMEK BABA YARISI DEMEK"
Tayfun Erdoğan da "Eee amca demek baba yarısı demek ağabeyim. Bu mutlu günümde dünya evine girerken, benim nikâh şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir amca - baba yarısı oynamıştık, şimdi oğlunun hem amcası hem ağabeyiyim' dedi iyi ki varsın" demişti.
OĞLUNUN NİKÂHINA KATILMADI
Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.
ÇOCUKLARIYLA SİNEMA KEYFİ YAPTI
Şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ile Eleysa sinema keyfi yapmıştı.
Oğlunun nikahına katılmayan şarkıcı Emrah Emrah'a takipçilerinden tepki yağdı.
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın yaptığı manidar paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı...
Yeşilçam'a damga vuran filmleri ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Emrah Erdoğan, şimdilerde yine sosyal medyanın gündeminde.
2014 yılında nikah masasına oturan çift, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordur.
İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.
Geçtiğimiz yıl, Emrah kızı Eleysa'nın doğum gününde kızına hediye bir şarkı yapmıştı.
Emrah 'Kızıma olan aşkım bana şarkı yaptırttı' demişti. Emrah, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarının fotoğraflarını paylaşıyor.
Ünlü şarkıcı 'Bundan sonraki hayatımda en büyük isteğim çocuklarıma çok güzel bir gelecek hazırlamak olacaktır. Onların sağlıklı ve mutlu olması en büyük arzum ve isteğimdir' demişti.
Şarkıcı Emrah, oğlu Elyesa'nın fotoğrafını paylaşmıştı. Emrah paylaşımına 'Kralımsın kalbimsin dünyamın ışığısın kısacası her şeyimsin canım oğlum' notunu eklemişti.
Ünlü şarkının paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.
BABAN SENİN HER ZAMAN DAĞ GİBİ ARKANDA
Şarkı Emrah, son olarak ise kızı Eleysa'yı paylaştı. Şarkıcı paylaşımına "İlkokul 1 kızımın oryantasyonu için okuldayız ve çok heyecanlıyız.
Kalbimin içi, gözümün bebeği, prenses kızım seni çok seviyorum baban senin her zaman dağ gibi arkanda olacak" notunu ekledi.