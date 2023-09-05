Şarkıcı Emrah kızı Eleysa’ya olan sevgisini haykırdı! ‘Baban senin her zaman dağ gibi arkanda’ Takipçilerinden tepki yağdı! Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmemişti…

Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlendi. Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Şarkıcı Emrah'ın bir süre sonra yaptığı paylaşımda çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinema keyfi yapması ise tepki toplamıştı.