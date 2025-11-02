Şarkılarımı ünlü olmak için yapmıyorum

Sefo'yu seviyorum arkadaşız, çok da iyi bir insan. Yaptığımız Sabrettim isimli şarkı da çok beğenildi. Benim için farklı bir tarz oldu ama dinleyici sevdi. İki yıldır duruyordu bu şarkı. Sefo ile tanıştıktan sonra ona bahsettim. Şarkıyı gönderdim o da beğendi. Onun tarzına yatkın olduğu için yazdı bir şeyler. Ayrı ayrı çalışıp projeyi birleştirdik.Sabır çok önemli. Ben de bugünler için çok çalıştım o yüzden çok bekledim diyemem. Bizden daha çok bekleyenler var, görüyoruz. Bazıları her yaptığının çok iyi olduğunu düşünüyor. Ekibim iyi. Yapıp da çöpe attığım bir şey olmadı. Oyunculuk deneyimim olmadı, ama gelirse bakarım.Konserlerim devam ediyor. Arabesk bir albüm gelecek.Bir şeyleri başarmış ve üstüne çıkmaya çalışan biri var, daha önceden bir yere adım atmaya çalışan kendini kabul ettirmeye çalışan genç bir adam vardı. O yüzden çok farklı.İlkokuldan beri Feridun Düzağaç, Erkin Koray, Cem Karaca, Kıraç gibi isimleri dinlerdim. Annem babam da çok dinlerdi. Sözleri etkili yazmamın sebebi bunlar olabilir. Ben denizcilik okuyordum, babam müziğe yönlenmemi istedi, annem gitarımı aldı. Aile desteği çok önemli. Ordu'da sahne almaya başladığımda herkes beni biliyordu zaten.Sülalemde çok asker vardı. Çocukluk arkadaşım aklıma girdi denizcilik okuyalım diye. Liseyi denizcilik okuyarak bitirdim. Sonrasında müziğe ağırlık verdim. O arkadaşımın ne yaptığını bilmiyorum şu an, farklı okullarda okuduk.14 yaşımdan beri şarkı yazıyorum. Daha depresif dramatik şarkılardı onlar da. Melankolik bir adam değilimdir ama şarkılar farklı.Ünlü olduğumu hâlâ anlamış değilim. Şarkıları ünlü olmak için yapmadığımdan diğer tarafı beni alakadar etmiyor. Dışarı çok çıkmıyorum zaten gece gezmelerim falan yok. Hep kendi çevremdeki arkadaşlarımla takıldığım için duruşum hiç değişmedi. Hep aynıyım."Güzel kadınlardan hoşlanamıyorum" yorumunun yanlış anlaşıldığını söyleyen Semicenk, "Güzel ve yakışıklı herkes için aynı aslında… Benim güzellik algım farklı. Ben bir insana bütün olarak bakıyorum" dedi.İlk şarkılarımı yaptığım zaman, acaba beğenilecek mi diye heyecanlanıyor, telaşlanıyordum. O heyecanım hep var. Mesela 200 milyon dinlenmiş bir şarkıdan sonra bir sonraki şarkı yine o kadar olacak mı ya da onu geçecek mi? Devam edebilecek miyim acaba diye endişe sürekli oluyor. Bu da beni diri tutuyor açıkçası. Başarıya her daim aç olmak ve hep çalışmak lazım.Gitar, ud ve klavyede iyiyim. Dövüş sporlarına meraklıyım.Gülsüm Kabadayı müthiş bir kadın. Bir Umut filminde onu anlatıyoruz. Kaza geçirmiş ölüme yakın bir genci görüp ondan kopamayıp ona bakması ve büyütmesini anlatan duygusal bir film oldu. Beni de dönüştürdü onun bu hali. İyilik hali hepimize bulaşsa keşke.Eşiyle ayrılmış, maddi durumu iyi olmayan ve özel gereksinimli 3 çocuğa sahip bir kadın. Buna rağmen yabancı bir çocuğu daha sahiplenip bakmış. Ona Umut adını vermiş. Dindar, kendi geleneklerine bağlı milliyetçi bir Anadolu kadınının, başka bir ülkeden dinden bir çocuğa bakması, iyileşsin diye kiliseye gidip dua etmesi ne kadar önemli.Ben Almanya'da yetişmiş bir kadın olarak Anadolu kadınının farklı olduğunu biliyorum. Gurur duyuyorum kadınlarımızla.Müzikle de ilgileniyorum. Müzik yapımcılığı ve yönetmenlik yapıyorum. Bazı şarkıcılar bir şarkıyla patlıyor ama devam edemiyor. Çok çabuk kaybolmaya müsaitiz. Sanat işçisi olmak lazım. Sanat işçisi olup çok çalışırsa kimse yıkamaz.Teatral oynamamak için çok çalıştım. O yüzden beni ekranda gördüklerinde hep doğal ve anaç bulurlar. Bunu çok söylerler. Sette aslında kendimce sertim. Sete geç gitmem, kimseyi bekletmem. Sesimi yükseltmem. Bunları gördüğüm zaman müdahale ederim. O yüzden sette hocalık tarafım da var.Aile desteğiyle başlamadım. 9 yaşında Karar tiyatroda çalışmaya karar verdim. Işık ya da kostüm tasarımcısı olabilirdim, hiç oyunculuk düşünmedim. Makyaj sanatını seçtim. Peruk dikmeden hepsine 6 yıllık eğitimim var. Sivaslı olduğumuz için babam sert bir adamdı. Tiyatroda çalışacağım diyemezdim. Kuaför olacağım dedim, çok sevindiler. Dükkân açarız diye. Ama sonrasında onları da ikna ettim. En zorlandığım şey sette oturup makyaj yaptırmak, çünkü ben yapmayı seviyorum. Mümkünse kendim yapmayı çalışıyorum. Çok da süslü bir kadın değilim zaten.17 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuarı'nda lise son sınıf keman öğrencisiyim. 5. sınıftan beri orada tam zamanlı müzik okuyorum. 26 Eylül'de de ilk şarkım Senin Olsun'u çıkardım. Müzik listelerinde ilk 50'ye girdim. Çok güzel gidiyor. Çok heyecanlıyım. Keman ve piyano çalıyorum. Oyunculuğa da başladım minik minik. Çok küçük yaşlardan beri istiyordum. Ebru Karanfilci'nin yeğeniyim aynı zamanda. Şarkılar yazmaya devam etmek istiyorum ama önceliğim okulum. Çok yeni başladığım için gelecek endişelerim var. Bugün yazdığın şarkı çok iyi belki ama ikinci şarkı yine tutacak mı acaba diye düşünüyorsun. İyi söz dinliyorum, iyi bir ekibim var.