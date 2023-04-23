Şarkılarını sevgilisine söyledi

Kıbrıs'ta konser veren Berdan Mardini, kurduğu kozmetik markası ile ilgili gelen sorulara cevap verdi. Mardini, "Bakın yüzüm parlıyor. Çünkü kendi ürünlerimi kullanıyorum. 4 senedir ilgiyle beslediğim gülleri ve lavantaları beşinci senesinde topladık. Şimdi ürüne çeviriyoruz. Dünyanın her yerinde satılacak" dedi. Soruları yanıtladıktan sonra sahneye çıkan Mardini'yi sevgilisi Dilara Talay da sanatçının çocukları ile en önden izledi. Mardini şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak söyledi. Talay'ın, Mardini'nin çocukları ile çok iyi anlaşması da gözlerden kaçmadı.