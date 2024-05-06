‘Şarkımın gelirini Gazze’ye bağışlayacağım’

'Saçma Sapan' isimli şarkısıyla tanınan müzisyen Emir Şamur, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulme tepki ve Filistinlilere destek için 'Hep Bir Umut Var' adlı şarkıya imza attı. Babasının Afganistan'da insani yardım kuruluşunda görevliyken hayatını kaybettiğini, kendisinin de bu nedenle insani yardım kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendiğini vurgulayan Şamur, Gazze için şarkı yapmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı: "7 Ekim'den sonra insanın havsalasının almadığı birçok görüntüyle karşılaştık. İnsan vicdanını lime lime edecek kadar gaddarlaştılar. Bu durumla alakalı orantısız bir karşılık vermek istedim. Bunu nasıl yapabilirim diye düşündüğümde elimden sadece müziğin geldiğini anladım. Şarkımın gelirini Gazze'ye bağışlayacağız. Filistin meselesi bir cenaha, bir güruha, bir gruba, bir cemaate ait değil. Bu toplumsal bir mesele."