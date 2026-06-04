Savaşı bitirmek için silahsız görüşmeyi kabul etti

A.B.İ. 17. bölümüyle, 'Tüm kişiler' klasmanında yüzde 5,22 izlenme oranı ve yüzde 18,19 izlenme payı aldı. '20+ABC1' klasmanında da yüzde 4,50 izlenme oranı ve yüzde 16,10 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı. Tahir'in ölümünün ardından Doğan'ın dünyası tamamen sarsılır.

Doğan, Şimşek'le arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir risk alarak onunla tek başına ve silahsız görüşmeyi kabul eder. Ancak görüşmenin arkasında çok daha büyük bir oyun vardır. Çağla, başından beri Şimşek'in yanında görünse de aslında Doğan'a zarar gelmesini engellemeye çalışmaktadır. Mezarlıkta kurulan tuzağın sonunda Çağla silahlı saldırının hedefi olur.