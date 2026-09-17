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Giriş Tarihi: 17.09.2026

Savaşta büyük hamle

Savaşta büyük hamle
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ATV ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam yirminci bölümüyle ekrana geldi. 20'inci bölümde Saruhan'ın evlilik teklifi Leyla'yı köşeye sıkıştırdı. Leyla, Saruhan'a ulaşabilmek ve operasyonu sürdürebilmek için evine girdi. Bu sırada Doğan, Saruhan'ın limandaki sevkiyat kayıtlarını değiştirerek bağlantılarını zor durumda bıraktı. Limanın mühürlenmesiyle başlayan krizi Leyla'nın Sinan'ı Cevdet'le konuşmaya ikna etmesi çözdü. Ferman'ın kurduğu pusuda Sinan'ın hayatını kurtaran Doğan, Saruhan'a karşı savaşını bir adım daha ileri taşıdı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Savaşta büyük hamle
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