ROCK müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions, 23 Mayıs ve 25 Mayıs'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Her iki konserin biletleri de satışa çıkmasının ardından dakikalar sonra tükendi. 8 senenin ardından İstanbul'da sahneye çıkacak olan grup; 'Still Loving You', 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane', 'Send Me an Angel', Always Somewhere gibi her biri rock tarihine geçmiş, nesiller boyunca dinlenmiş şarkılarını söyleyecek.