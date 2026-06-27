Scorpions Türk mutfağına bayıldı

Rock'ın efsane grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yılına özel düzenlediği dünya turnesi kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza attı. Binlerce hayranını bir araya getiren grup, Boğaz'ın eşsiz atmosferinde Türk mutfağının da tadını çıkardı. Ecevit Yılan ev sahipliğindeki gecede grup üyeleri keyifli bir akşam geçirdi. Grup için özenle hazırlanan menüde Türk mutfağının sevilen mezeleri ikram edilirken, ana yemek olarak levrek tandır servis edildi. Lezzetleri büyük beğeniyle tadan Scorpions üyeleri, yemeği Türk tatlılarıyla tamamladı.