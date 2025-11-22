Şeb-i Arus etkinlikleri huzur vakti temasıyla yapılacak

Hz. Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve Konya Valisi İbrahim Akın'ın katılımıyla AKM'de gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Huzur Vakti temasıyla düzenlenecek. Bakan Ersoy, bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hazreti Mevlânâ'yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacaklarını söyledi.