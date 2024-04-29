Seçil Erzan davasındaki sanıktan yeni hamle: Zabıta Hüseyin 500 bin $’ın peşine düştü

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan'la, sanıklar arasında yer alan, olay tarihlerinde Çorlu Belediyesi'nde zabıta amirliği yapan Hüseyin Eligül'den yeni bir hamle geldi.Seçil Erzan hakkında hazırlanan iddianamede yer alan Eligül'ün 'dolandırıcılık' suçundan cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, Erzan'ın yönlendirmesi sonucu müştekilerden İbrahim Kocabaldır'dan parayı teslim aldığı yer alıyordu. İddiaya göre Eligül, 2016 yılından itibaren Erzan'a para vermeye başladı. Seçil Erzan'dan aldığı parayla ev aldığı, Erzan'ın para istemesi üzerine evi sattığı ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılık işlerine karışan Hüseyin Eligül, çok geçmeden görevinden alınmıştı.Sanık değil mağdur olduğunu ileri süren Eligül, aynı dosyanın sanığı Seçil Erzan'a ve Erzan'ın şube müdürü olduğu bankaya tazminat davası açtı. 500 bin dolarını kaptırdığını söyleyen Eligül, bu parayı kurtarmanın peşine düştü ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde avukatı aracılığıyla başvurarak tazminat davası açtı. Mahkeme, Erzan ve Eligül'ün yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak dosyaya erişim talebinde bulundu.SEÇİL Erzan'ı 30 yıldır tanıdığını ve 500 bin dolar para verdiğini ileri süren zabıta memuru Hüseyin Ergül'ün WhatsApp konuşmalarında Erzan'a "Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya. Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben" dediği çok konuşulmuştu.