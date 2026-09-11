Seinfeld yüzünden festival iptal noktasında

İlk edisyonu 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan Lizbon Uluslararası Mizah Festivali, katılımcılar arasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyen ABD'li komedyen Jerry Seinfeld'in de bulunması nedeniyle iptal edilme noktasına geldi. Birçok ünlü oyuncu, organizasyonda yer almayacaklarını açıkladı. Cebola Mol festivale katılmayacağını açıklayan ilk isimlerden oldu. Onların ardından oyuncu Inês Aires Pereira "Festivale katılan isimlerden biri, benim savunulamaz bulduğum fikir ve eylemleri ısrarla savunuyor" diye yazdı. "Bir soykırımı göreceleştiremeyiz ya da normalleştiremeyiz" diye vurguladı. Tatanka ve Bárbara Tinoco ile Conjunto Cuca Monga da programdan çıktı. Onları komedyen Pedro Tochas ve Vhils (Alexandre Farto) izledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör