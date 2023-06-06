Selen Görgüzel’den ülkemizi kötüleyenlere tarihi ayar: Türkiye özgürlükler ülkesi

Selen Görgüzel, buldukları her fırsatta Türkiye'yi karalayanlara, özgürlükler kısıtlanıyormuş gibi hava estirenlere tepki gösterdi. Fransa'da giydiği büstiyer için "Türkiye'de giyemediği kıyafeti orada giyiyor" diyen takipçisine sosyal medya hesabından seslenen Görgüzel, "Bu kıyafetlerimi kendi ülkemde de rahat rahat giyiyorum" dedi.ÜNLÜ oyuncu konuyla ilgili GÜNAYDIN'a da şu açıklamayı yaptı: "Bıktım sürekli ülkemizi kötüleyen bu kafalardan. Türkiye özgürlükler ülkesi. İnsanlar sokakta, sanatçılar sahnede istedikleri kıyafeti giyiyor. Kim kime karışmış? Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi gibi, karanlık bir yer gibi göstermeye çalışan lar var. Kurban olsunlar ülkemize!"