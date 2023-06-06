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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Selen Görgüzel’den ülkemizi kötüleyenlere tarihi ayar: Türkiye özgürlükler ülkesi

Selen Görgüzel Fransa tatilinde çekilen büstiyerli fotoğrafının altına “Avrupa’ya tatile gidenler Türkiye’de giyemedikleri kıyafetleri orada rahatça giyiyor” yazan takipçisine şu cevabı verdi: “Sürekli ülkemizi kötüleyen bu kafalardan bıktım usandım. Türkiye özgürlükler ülkesi. Kim kime karışıyor?”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Selen Görgüzel’den ülkemizi kötüleyenlere tarihi ayar: Türkiye özgürlükler ülkesi
'RAHAT RAHAT GİYİYORUM'
Selen Görgüzel, buldukları her fırsatta Türkiye'yi karalayanlara, özgürlükler kısıtlanıyormuş gibi hava estirenlere tepki gösterdi. Fransa'da giydiği büstiyer için "Türkiye'de giyemediği kıyafeti orada giyiyor" diyen takipçisine sosyal medya hesabından seslenen Görgüzel, "Bu kıyafetlerimi kendi ülkemde de rahat rahat giyiyorum" dedi.




'KURBAN OLSUNLAR TÜRKİYE'YE'
ÜNLÜ oyuncu konuyla ilgili GÜNAYDIN'a da şu açıklamayı yaptı: "Bıktım sürekli ülkemizi kötüleyen bu kafalardan. Türkiye özgürlükler ülkesi. İnsanlar sokakta, sanatçılar sahnede istedikleri kıyafeti giyiyor. Kim kime karışmış? Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi gibi, karanlık bir yer gibi göstermeye çalışan lar var. Kurban olsunlar ülkemize!"

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Selen Görgüzel’den ülkemizi kötüleyenlere tarihi ayar: Türkiye özgürlükler ülkesi
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