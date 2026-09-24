Semiramis Pekkan’dan kaliteli yaş almanın sırrı: ‘Egzersiz ve 10 saat uyku’

Dünya nüfusu yaşlanıyor. Dünyada yaşlı nüfus oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 10,5 seviyelerindeydi. 2050 yılında her 6 kişiden birinin yani dünya nüfusunun yüzde 22'sinin 65 yaş ve üzerinde olacağı ve bu rakamın 1,6 milyarı aşacağı öngörülüyor. Türkiye'de 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranı ise yüzde 11,1'e yükselerek dünya ortalamasının üzerine çıktı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesi Akademik Geriatri Derneği ev sahipliğinde, medikal beslenme ve tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren gıda şirketinin "Beslenmeni Fark Et" farkındalık hareketine Semiramis Pekkan da destek verdi. Derneğin Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil de bu özel buluşmada geriatri yani ileri yaş sağlığı ile ilgilenen uzmanlık alanı hakkında önemli bilgiler verdi.

ÖZEL OLDUĞUNUZU BİLİN

Pekkan, köpeğiyle birlikte katıldığı toplantıda "Dünyada hepimizin parmak izi farklı. Hangimizin parmak izi aynı. Özel olduğunuzu sizden bir tane bile daha olmadığını bilin" dedi.

DİMDİK DURABİLİYORUM

"Egzersiz çok önemli" diyen Pekkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Egzersizin öneminin küçük yaşlardan itibaren farkındaydım ama 20'li yaşlarda yapamadım. Ama 30 yaşından itibaren hiç kesintisiz egzersiz yapmayı öğrendim. Bunun sayesinde bugün bu yaşımda şöyle dimdik durabiliyorum."

BANA UYKU İYİ GELİYOR

Yaşamında en önemli şeylerden birinin de kendisi için uyku olduğunu söyleyen Pekkan, "Ben, 10 saat uyurum. Bana gençken 'hep uyuyorsun' diyorlardı. Ne yapayım vücudum onu istiyor. Bazıları hiç uyumuyor biliyorsunuz. Ben uykuya ihtiyacı olanlardanım. Beni dinç tutan şeylerden biri uyku. Araştırmalardan uykunun zaman içinde iyi bir şey olduğunu öğrendikçe de bıraktım kendimi uykuya. Bu bana çok iyi geldi" dedi.

DENGE ÇOK ÖNEMLİ

"Sigara en kötü alışkanlığımdı" diyen Semiramis Pekkan, "Çok şükür uzun zamandır sigara içmiyorum. Yaşamda denge çok önemli. Sağlıkta, beslenmede, eğlencede denge olmalı" diye konuştu.

KANSERLE MÜCADELE

Geçtiğimiz yıl yaptırdığı kontrollerde akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edilen Pekkan'a akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Ameliyat oldu. Pekkan, bugünlerde yaptığı açıklamada, geçmişteki alışkanlıklarının bedelini ödediğini ifade ederek, özellikle gençleri elektronik sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

65'TEN SONRA GERİATRİ UZMANINA GİDİN

AKADEMİK Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil de geriatrinin önemine değinerek, "Dünya nüfusu olduğu gibi Türkiye nüfusu da yaşlanıyor. Artık neredeyse tüm devlet ve şehir hastanelerinde geriatri bölümü var. Uzun yaşam demiyorum kaliteli yaşam diyorum. 65'ten sonra mutlaka bir geriatri hekimine gidilip, muayene olunması lazım. Geriatrik sendoromlar dediğimiz olası hastalıklar, demans, Alzheimar var mı? Beslenme yetersizliği var mı? İdrar kaçırma var mı? Bakılması lazım" dedi.

SANDALYEDE EGZERSİZ ÖNERİSİ

PROF. Dr. Halil, yaşlılara çok basit teknikler içeren egzersiz formülleri de verdi: "Egzersiz çok önemli. Hiçbir şey yapamıyorsanız kalça ve bacak kaslarınızı kuvvetlendirmek için sandalyede otur, kalk hareketi yapın. Ağırlıkla çalışmanız şart değil. Elinize bir su şişesi alıp, onu kaldırabilirsiniz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör