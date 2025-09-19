Senden Kalan’ın fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Ümit Gündoğdu'nun üstlendiği 'Senden Kalan' filminin ilk fragmanı yayınlandı. İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal, Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerin rol aldığı film, podyumların en parlak yıldızlarından Bahar'ın sahnede aniden bayılmasıyla başlayan çarpıcı bir süreci konu alıyor. Hastanede geçen günlerinde tanıştığı Ferhat, genç kadına kaybettiği umudu ve hayatın gerçek anlamını yeniden hatırlatır. Bu yolculuk, ona aşkı, yeniden başlamayı ve sahte parıltıların ardındaki gerçeği keşfetmeyi öğretir.