Senegal’de büyükelçiler çocuklar için podyumda

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde, Dakar Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileye yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Programda önce Dakar Moda Haftası'nın parçası olan genç tasarımcıların kıyafetleri sergilendi. Defilenin ardından Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve YEE Dakar işbirliğinde geliri sokak çocukları yararına bağışlanacak 2 tablo açık arttırmayla satıldı.Programın sonunda ise aralarında Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, Fransa'nın Dakar Büyükelçisi Christine Fages, İngiltere'nin Dakar Büyükelçisi Juilette John, Kanada'nın Dakar Büyükelçisi Marie-Genevieve Mounier'in de bulunduğu 12 kadın büyükelçi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından gönderilen Türk kumaşlarından dikilen kıyafetleriyle kapanış defilesine çıktı. Defilede Arjantin'in Dakar Büyükelçisi Marcia Levaggi de video mesaj yayımladı. Program, Def Maa Maa Def grubunun konseriyle sona erdi.